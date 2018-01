MIB 23: El futuro de Men In Black pasa por un spinoff

Hace un par de años se habló sobre una posible unión de argumentos entre Men In Black e Infiltrados en la Universidad, con Will Smith y Channing Tatum. Sin embargo la línea de argumentos de la saga de humor espacial ahora va más encaminada a un spinoff que no vería la luz en cines antes del año 2020.

20 de enero de 2018 - David Ackerman

Después de que se confirmara de manera oficial que la película MIB 23, y se ubicara en el calendario de estrenos mundiales en 2013, no se dieron más novedades al respecto. La unión de dos de los argumentos de acción más exitosos de los últimos años (ambos dentro del ámbito de Sony Pictures). Con claros tintes de comedia, Men in Black e Infiltrados en la Universidad, volverían unidas a la gran pantalla en una producción. Sin embargo esa línea parece quedar cancelada totalmente en favor de un spinoff del argumento de 'Men In Black'.



Precisamente el final de la película 'Infiltrados en la Universidad' (22 Jump Street) dejaba totalmente abiertas las posibilidades de la franquicia. Con un final totalmente delirante, muy acorde con el resto de la saga. Aunque la misma, de continuar, no iría precisamente -o necesariamente- a la saga de humor espacial que arrancaran originalmente Tommy Lee Jones y Will Smith.



Se habló hace tiempo de un spinoff que contaría con el hijo de Will Smith, Jaden. Pero tampoco hay certezas al respecto. Lo que sí queda clara es la intención del estudio de continuar explotando la marca 'Men In Black' de aquí a tres años.