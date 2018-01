Detective Pikachu: Ken Watanabe se suma a la película

La película 'Detective Pikachu' suma un nuevo nombre a su elenco. Se trata de Ken Watanabe. Dentro del esperado proyecto basado en la licencia e Nintendo.

21 de enero de 2018 - David Ackerman

La película Detective Pikachu acaba de sumar a Ken Watanabe, quien se une a otros nombres como el de Ryan Reynolds en uno de los papeles principales de la producción.



Contando además con Justice Smith (The Get Down, Paper Towns) y Kathryn Newton (Big Little Lies, Supernatural), y con Rob Letterman en la dirección y un guión de Nicole Perlman y Alex Hirsch



Lanzado por primera vez en Japón en el año 1996, Pokémon ha deleitado a admiradores de todas las edades alrededor del mundo durante dos décadas. Con más de 279 millones de videojuegos vendidos en todo el mundo, 21.500 millones de tarjetas TCG enviadas a 74 países y una serie animada que abarca 19 temporadas, Pokémon es una de las marcas de entretenimiento más exitosas del mundo.



Universal Pictures manejará la distribución de la película de acción real fuera de Japón como lo ha hecho con otras películas de Legendary durante años.