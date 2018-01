Wonder Woman 2: Será la primera película en adoptar las políticas contra acoso sexual

La película de acción de cómic 'Wonder Woman 2' es una de las superproducciones más esperadas de los últimos años. Ahora además también se confirma que será la primera cinta en adoptar las políticas contra acoso sexual en Hollywood, dictaminadas por la PGA, es decir, la asociación de productores de cine.

22 de enero de 2018 - David Ackerman

Precisamente el gremio de productores de Hollywood es el que más afectado se vio tras el escándalo de abusos sexuales de Harvey Weinstein, cabeza visible del mismo y responsable del lanzamiento de infinidad de títulos a lo largo de las últimas décadas. Ahora la PGA da un paso al frente, anunciando un listado de prácticas para evitar todo tipo de abusos o acosos sexuales en los proyectos cinematográficos que ampare.



Wonder Woman 2 será, oficialmente, la primera producción que se adhiere a las mismas. Dentro de una lista que irá creciendo hasta normalizarse como un elemento imprescindible para los filmes que se produzcan en Hollywood.



Precisamente la protagonista de 'Wonder Woman', la actriz Gal Gadot, fue una de la estrellas de Hollywood que más contundente se mostró ante los casos de abusos sexuales. Y concretamente contra uno de los acusados, el productor Brett Ratner, quien tenía varios filmes en cartera para lanzar en Warner, mismo estudio que produce la saga 'Wonder Woman'. La actriz israelí impuso la ruptura total con Ratner para continuar con el papel de Wonder Woman en la secuela dirigida por Patty Jenkins.