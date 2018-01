Colin Firth anuncia que no trabajará más con Woody Allen

El actor británico Colin Firth se suma a la oleada de reprobaciones contra Woody Allen tras las recientes revelaciones de abusos sexuales que han recaído sobre el cineasta afincado en Manhattan.

22 de enero de 2018 - David Ackerman

Colin Firth, uno de los últimos actores en trabajar bajo la dirección de Woody Allen, anunció que no colaborará más con él. Se suma así a la larga lista de intérpretes que han cargado contra Allen después de las últimas acusaciones de presuntos abusos sexuales. Colin Firth trabajó con Allen, por ejemplo, en Magia a la Luz de la Luna.



Si bien otros nombres como Alec Baldwin no han seguido con esa misma pauta, y no han dudado en mostrar su apoyo al veterano cineasta.



El incendio que se provocó en Hollywood con oleadas de acusaciones de abusos sexuales se abrió con Harvey Weinstein, productor de gran poder en la meca del cine que ya tiene en los tribunales varios casos abiertos, además de centenares de denuncias públicas. Después llegaron otros nombres como por ejemplo el del cineasta Bryan Singer, que se vio apartado de la dirección de su último proyecto por un caso que podría saltar a los tribunales en cuestión de semanas.



Queda por ver si el próximo filme, 'Un día lluvioso en Nueva York', consigue el beneplácito del estudio o por el contrario queda postergado en la fase de distribución. Elle Fanning, una de las protagonistas del filme, ya mostró su rechazo a trabajar de nuevo con Woody Allen.