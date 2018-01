Wonder Woman: Los Oscar 2018 también se olvidan del cine de cómic salvo Logan

La película 'Wonder Woman' llegaba a las nominaciones de los Oscar 2018 de Hollywood con muchas posibilidades de estar presente en varias categorías de relevancia dentro de los premios máximos. Sin embargo la cinta dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot está totalmente fuera de los premios. En los cuales únicamente 'Logan' (Lobezno 3) está presente en la categoría de mejor guión adaptado.

23 de enero de 2018 - Mark Silverman

La película de acción de cómic 'Wonder Woman' se quedó totalmente fuera de los Oscar 2018 de Hollywood. No aparece en ninguna de las nominaciones que se han conocido durante el día de hoy. Una mala noticia para los fans. Sobre todo cuando había muchas posibilidades de contar con el filme tras los últimos premios de los diferentes gremios de Hollywood.



'Wonder Woman' partía además como una de las cintas de mayor impacto dentro del mundo de las adaptaciones de cómic. Sin olvidar las buenas críticas recibidas por el filme desde su estreno. Así como sus estupendas cifras de taquilla.



Sin embargo los premios de cine de Hollywood reconocen a 'Logan' (Lobezno 3) dentro de la categoría de mejor guión adaptado. Para la creación destinada al desenlace de la saga monográfica del popular personaje de cómic.



El desenlace llegará el próximo 4 de marzo de 2018. Cuando el Dolby Theater de Hollywood Boulevard se vista de rojo y oro para congregar a las celebridades del mundo del cine y del espectáculo.