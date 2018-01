Blake Lively abandona el rodaje de Bajo Control tras sufrir un accidente

La lista de estrellas de Hollywood que sufren accidentes en los rodajes acaba de sumar un nuevo nombre: Blake Lively, quien abandona temporalmente su papel en 'Bajo Control' a causa de un percance en el set.

30 de enero de 2018 - Mark Silverman

El thriller de espionaje internacional Bajo Control (traducción de la novela en la que se basa de The Rhythm Section), protagonizado por Blake Lively, canceló temporalmente su producción a causa de un accidente de Blake Lively. Su director, Reed Morano, está a la espera de que la protagonista del filme se recupere.



La espera será aún más prolongada de lo previsto, puesto que Blake Lively tendrá que pasar de nuevo por el quirófano para recuperarse plenamente de la lesión sufrida en una mano mientras rodaban en Dublín, el pasado mes de diciembre.



Por ahora no hay fecha establecida para la vuelta al trabajo. Si bien por ahora no se espera una cancelación o aplazamiento del estreno, puesto que el debut en cines estaba previsto para febrero de 2019.



En 'Bajo Control', Blake Lively interpreta a Stephanie Patrick, una mujer que queda devastada tras la muerte de su familia en un accidente aéreo. Después de descubrir que el accidente no fue un accidente, su ira despierta un nuevo sentido de propósito y se levanta para descubrir la verdad. La nueva y letal Stephanie Patrick tiene la misión de llenar el vacío entre lo que sabe y lo que le cuentan.