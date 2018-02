La Liga de la Justicia y Wonder Woman hacen que Warner consiga su mejor taquilla mundial

Los dos grandes estrenos cinematográficos de DC y Warner para el año 2017 han aupado al estudio hasta alcanzar sus mejores cifras de taquilla a nivel mundial. Lo que a buen seguro apuntala el repertorio de futuras adaptaciones de cómic que llegarán a la gran pantalla.

3 de febrero de 2018 - Mark Silverman

Cuando desde DC y Warner se preparan películas como Wonder Woman 2, hoy se confirma que la andadura cinematográfica de película como 'Wonder Woman' y 'La Liga de La Justicia' han supuesto un notable empujón para los ingresos de Warner en todo el mundo.



Todo sumado al dato de las nuevas producciones de DC y Warner que llegarán a los cines de todo el mundo a lo largo del presente año 2018. Incluyendo títulos de alto impacto como 'Aquaman', protagonizado por Jason Momoa y bajo la dirección del prestigioso cineasta James Wan.



El argumento de 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.