Goya 2018: Isabel Coixet triunfa en la gala donde La Liberaría se alzó como la mejor película

La gala de los premios Goya del cine español dejó la producción 'La Librería' como la mejor película del año. Con la cineasta Isabel Coixet como la mejor directora del año. En una gala donde 'Handia' también fue reconocida como la más premiada.

4 de febrero de 2018 - David Ackerman

La película 'Handia' se situó como la producción con un mayor número de galardones. Pero fue Isabel Coixet quien triunfó como la mejor película y mejor dirección entre otros premios con 'La librería'.



Dentro de una gala donde las reivindicaciones feministas brillaron desde la alfombra roja de la gala de los premios máximos del cine español.



Galardonados en los Goya 2018



Mejor actor revelación

Eneko Sagardoy por ‘Handia’



Mejor diseño de vestuario

Saioa Lara por ‘Handia’



Mejor Montaje

Laurent Dufreche y Raúl López por ‘Handia’



Mejor cortometraje de animación

Jaume Carrió por 'Woody & Woody'



Mejor cortometraje documental

‘Los desheredados’, de Laura Ferrés



Mejor cortometraje de ficción

‘Madre’, de Rodrigo Sorogoyen



Mejor dirección novel

Carla Simón por 'Verano 1993'



Mejor sonido

Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Nicolás de Poulpiquet por 'Verónica'



Mejor dirección de producción

Ander Sistiaga por 'Handia'



Mejor dirección artística

Mikel Serrano por 'Handia'



Mejor dirección de fotografía

Javier Agirre Erausso por 'Handia'



Mejor maquillaje y peluquería

Ainhora Eskisabel, Olga Cruz y Gorka Aguirre por 'Handia'



Mejores efectos especiales

Jon Serrano y David Heras por 'Handia'



Mejor actriz revelación

Bruna Cusí por 'Verano 1993'



Mejor guion original

Aitor Arregi, Andoni de Carlos, Jon Garaño y José Mari Goenaga por 'Handia'



Mejor guion adaptado

Isabel Coixet por 'La librería'



Mejor música original

Pascal Gaigne por 'Handia'



Mejor canción original

Leiva por 'La llamada'



Mejor actor de reparto

David Verdaguer por 'Verano 1993'



Mejor actriz de reparto

Adelfa Calvo por 'El autor'



Mejor película europea

'The Square', de Robert Ostlund



Mejor actor protagonista

Javier Gutiérrez por 'El autor'



Mejor largometraje de animación

'Tadeo Jones 2'



Mejor película documental

'Muchos hijos, un mono y un castillo', de Gustavo Salmerón



Mejor actriz protagonista

Nathalie Poza por 'No sé decir adiós'



Mejor dirección

Isabel Coixet por 'La librería'



Mejor película

'La librería', de Isabel Coixet