Deadpool 2: No habrá tráiler en la Super bowl 2018

La película 'Deadpool 2' es uno de los estrenos de cómic más esperados del año 2018. Contando con grandes novedades dentro del argumento protagonizado por Ryan Reynolds. Sin embargo no habrá un nuevo tráiler dentro de la Superbowl 2018.

5 de febrero de 2018 - Mark Silverman

La película de acción de cómic 'Deadpool 2' es una de las adaptaciones de cómic más llamativas del año 2018. Aunque surgió un titular que no satisfará a los fans, puesto que no habrá un spot dentro de la Superbowl 2018. Uno de los eventos promocionales más llamativos del año y un gran foco de atención dentro de las principales campañas publicitarias.



Anteriormente se había situado el lanzamiento del tráiler dentro de la promoción del filme 'Black Panther' de Marvel.



'Deadpool 2' se sitúa como la secuela de la primera película que desembarcó en los cines como un filme sin censura, es decir, no apto para menores de 17 años. Un punto de inflexión dentro de las adaptaciones de cómic que todos conocíamos hasta su estreno.



Un proyecto que sin lugar a dudas vivirá importantes cambios dentro de sus próximas entregas tras la compra de 20th Century Fox por parte de Disney.