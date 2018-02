Star Wars Han Solo: Potente primer spot con varios de sus protagonistas

Tras el primer tráiler oficial, podemos ver el primer spot del filme de ciencia ficción dirigido por Ron Howard. Con uno de los personajes principales del universo Star Wars en su precuela. Un argumento sumamente llamativo que llegará a los cines el próximo mes de mayo.

6 de febrero de 2018 - David Ackerman

Estrenamos un nuevo spot de la película de ciencia ficción y aventuras Star Wars Han Solo, con más escenas de la ambiciosa superproducción de LucasFilm (propiedad de Disney), y bajo la dirección de Ron Howard.



Una película que llegará a las pantallas de cine de todo el mundo como el segundo spinoff del universo Star Wars, tras 'Star Wars Rogue One'. Y precisamente se trata de la primera cinta del universo Star Wars -de la última época al menos- que no ubica su debut cinematográfico en diciembre.



Ron Howard es el director del filme llegado para hacerse cargo de un proyecto que quedó huérfano hace varios meses. El cambio de dirección además también conlleva un cambio dentro del argumento principal del filme. Por lo que sin lugar a dudas no se descartan reescrituras de la historia así como tirar a la basura un buen número de escenas ya rodadas durante los últimos meses.