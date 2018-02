Star Wars Han Solo: George Lucas colaboró en varias escenas de la película

A pesar de que todo apuntaba a una ausencia total de George Lucas en el desarrollo de los diferentes largometrajes de la saga Star Wars después de la venta del estudio a Disney, ahora trasciende que sí participó en el desarrollo de 'Star Wars Han Solo', la cinta que ejerce como precuela del universo Star Wars y que verá la luz en el próximo mes de mayo.

10 de febrero de 2018 - David Ackerman

Después de las últimas novedades de la película Star Wars Han Solo de cara a su estreno en cines el próximo mes de mayo, también conocemos un detalle interesante. George Lucas sí colaboró con el equipo de desarrollo del filme, y concretamente con Ron Howard de cara a la elaboración final de la superproducción.



Una primera colaboración desde que vendiera LucasFilm a Disney. Y desde que JJ Abrams rehusara contar con George Lucas para el desarrollo de 'Star Wars Episodio 7'.



Una película que llegará a las pantallas de cine de todo el mundo como el segundo spinoff del universo Star Wars, tras 'Star Wars Rogue One'. Y precisamente se trata de la primera cinta del universo Star Wars -de la última época al menos- que no ubica su debut cinematográfico en diciembre.



Ron Howard es el director del filme llegado para hacerse cargo de un proyecto que quedó huérfano hace varios meses. El cambio de dirección además también conlleva un cambio dentro del argumento principal del filme. Por lo que sin lugar a dudas no se descartan reescrituras de la historia así como tirar a la basura un buen número de escenas ya rodadas durante los últimos meses.