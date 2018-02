Jumanji: Supera a la saga Fast and Furious en la taquilla de cine USA

Los datos de taquilla de la película 'Jumanji' siguen creciendo semana a semana en las pantallas de todo el mundo. Ahora además consiguió dejar atrás a la entrega más taquillera de la saga Fast and Furious en los Estados Unidos. También con Dwayne Johnson en el elenco principal.

10 de febrero de 2018 - David Ackerman

Los ingresos taquilleros de la película 'Jumanji' van verdaderamente bien en los cines de los Estados Unidos. Superando ya los 358 millones de dólares en el país.



Unos ingresos que le permite dejar atrás a 'Fast and Furious 7', la entrega más taquillera de la saga Fast and Furious. En la cual también podemos ver a Dwayne Johnson al frente del elenco.



Con unos datos tan buenos no resulta de extrañar que la secuela de 'Jumanji' ya esté en marcha. Buscando reeditar todo su elenco principal, por supuesto, con Dwayne Johnson al frente del argumento.



El estreno de la secuela de 'Jumanji' quedaría para el año 2019, siempre y cuando se cumplan con los pronósticos y las pautas habituales de los grandes estrenos de Hollywood.