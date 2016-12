Juego de Tronos y The Walking Dead son las series más pirateadas del año 2016

El año 2016 finaliza y una de las listas que deja el año es la de las series más pirateadas en Internet durante la temporada. Y una vez más, 'Juego de Tronos' se sitúa en el primer puesto del ranking.

27 de diciembre de 2016 - Mark Silverman

Además de la popular obra de Geroge RR Martin, 'Juego de Tronos', el año 2016 también dejó datos sobre el masivo seguimiento de 'The Walking Dead', otra adapatación a la pequeña pantalla basada en la obra de Robert Kirkman.



En tercera posición encontramos una serie recién llegada a la cartelera de HBO (como 'Juego de Tronos'). Se trata de 'Westworld'. Una serie que empieza su andadura con muchísima fuerza y que sin lugar a dudas dejará buenos números a la cadena desde ahora. Mientras tanto en Internet sigue siendo la más descargada en los principales sistemas de BitTorrent.



En el cuarto y quinto lugar encontramos producciones de cómic como 'The Flash' y 'Arrow'.



Y pasando ya al sexto escalón del ranking encontramos la producción de Chuck Lorre 'The Big Bang Theory'. Seguida por 'Vikingos', todo un éxito desde su debut.



Todos los años llegan los datos de descarga de las series fuera del circuito oficial. Y en sus datos suelen coincidir precisamente los que marcan las audiencias de las respectivas cadenas de distribución de contenidos.