The Walking Dead: Nueva imagen y sinopsis del capítulo de retorno de la séptima temporada

El esperado regreso de la séptima temporada llega con novedades interesantes. Como una nueva imagen del grupo de Rick así como la sinopsis del arranque del segundo tramo de una de las temporadas más impactantes en la historia televisiva de la obra de Robert Kirkman.

11 de enero de 2017 - David Ackerman

A continuación podemos ver la sinopsis del retorno de la serie 'The Walking Dead': La primera mitad de la temporada 7 mostró a Rick (Andrew Lincoln) y el grupo totalmente roto por Negan (Jeffrey Dean Morgan), forzado a caer bajo su voluntad y brutalmente convencido de vivir bajo sus reglas. La segunda mitad de la temporada se centrará en la preparación para la guerra y la recolección de los suministros y efectivos para acabar con Negan de una vez por todas.



El grupo de Rick descubrirá una vez más que el mundo no es lo que pensaban que era. Es mucho más grande que todo lo que han visto hasta ahora. Aunque tienen un propósito singular: derrotar a Negan, no será fácil. Más importante aún, la victoria requerirá más que Alejandría. Necesitan efectivos del Reino y la Cumbre, pero, al igual que Rick, Ezekiel (Khary Payton) y Gregory (Xander Berkeley) no quieren derramamiento de sangre. Para convencerlos de lo contrario tomarán más que discursos.



Veremos traiciones de gente en la que confiamos. Rick está seguro de que verá a su grupo y muchos otros junto con el objetivo común de derribar Negan. Pero ninguna planificación preparará al grupo para una guerra total con Negan y su ejército.



Un argumento que regresará a nuestras pantallas a partir del 13 de febrero. Dentro de los grandes estrenos de FOX España. Con lo que arrancará el desenlace de la esperada anteúltima tanda de episodios de la producción basada en la obra de Robert Kirkman. Como decimos, 'The Walking Dead' cuenta con una octava temporada de episodios confirmada por parte del estudio. Algo que sin lugar a dudas está causado por el gran éxito de audiencia cosechado desde sus orígenes.







Dicho estreno de la segunda tanda de episodios tendrá lugar a las 3.30 horas, apenas media hora después de su estreno norteamericano, y en versión dual a las 22.20 horas. Como es habitual, esta segunda parte contará con ocho episodios, que cerrarán la séptima entrega de esta popular ficción.