True Detective: HBO espera desarrollar una tercera temporada

La serie de televisión 'True Detective' creó un gran impacto con su primera temporada. Aunque su segunda tanda de episodios fue un verdadero fracaso, tanto de crítica como de audiencia. Sin embargo la cadena HBO trata ahora de reflotar el argumento para así revivir los buenos datos del debut.

17 de enero de 2017 - Fernando Álvarez

La serie de televisión 'True Detective' fue un gran éxito con su primera temporada. Creación de Nic Pizzolatto y dirigida por Cary Fukunaga. Su primera entrega arrasó y contó con algunas de las mejores críticas del momento. Contó con Matthew McConaughey y Woody Harrelson en los papeles principales.



Su segunda temporada quedó a años luz de la calidad destilada por la primera, trasladando su argumento a una trama de corrupción urbanística y política entremezclada con el crimen organizado de una gran ciudad. Ni su elenco (Colin Farrell, Vince Vaughn y Rachel McAdams) ni su trama consiguieron convencer al público, y la audiencia fue en picado hasta dejar la tercera temporada totalmente cancelada.



El actor Matthew McConaughey, sigue buscando reflotar el argumento para una posible tercera temporada de episodios. "Echo de menos a Rust Cohle. Extraño mucho poder ver True Detective los domingos por la noche. Yo era un hombre feliz cuando hicimos la serie durante aquellos intensos seis meses, porque yo estaba muy cómodo trabajando en ella", a lo que además apuntó "He hablado con Nic (Pizzolato) de ello, y tendría que darse el contexto adecuado para ello".



Ahora además la cadena HBO ve posible el poner en marcha la tercera temporada, regresando a parte de la trama de la primera. Aunque no está claro si McConaughey y Harrelson estarán de vuelta, al menos no como protagonistas.