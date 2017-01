Homeland: Finalizará tras su octava temporada

La serie de televisión 'Homeland' se prepara para el esperado estreno de su sexta temporada de episodios. La cual llega tras un paréntesis de dos años respecto a la anterior tanda de capítulo. Ahora además se confirma la intención de sus responsables de poner punto final al argumento tras ocho temporadas.

18 de enero de 2017 - David Ackerman

El resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas que imaginaron los creadores de 'Homeland' es muy distinto al que hemos vivido en el mundo real. En los nuevos episodios de la sexta temporada de esta ficción, una mujer, senadora por Nueva York, se convertirá en la nueva presidenta de los Estados Unidos. Elizabeth Marvel ('House of Cards') se convierte así en una de las nuevas protagonistas de la próxima entrega de esta ficción, que cuenta con dos temporadas más confirmadas.



La sexta temporada, que se estrena en versión original subtitulada en FOX el jueves 18 de enero a las 00.00 horas, arranca unos meses después del final de la quinta temporada. Después de frustrar un importante ataque terrorista en Berlín, Carrie Mathison (Claire Danes) vuelve a Estados Unidos y se instala en Brooklyn (Nueva York), donde empezará a trabajar en una fundación que ayuda a los musulmanes que viven en suelo norteamericano.



Ahora además se confirma la intención de sus responsables de poner fin al argumento coincidiendo con la octava tanda de episodios. Lo que por ahora no se aclara es si se seguirá la pauta de una temporada por año o si por el contrario habrá otro paréntesis de 24 meses, como lo sucedido entre la quinta y la sexta tanda.



El reparto de 'Homeland', que sigue encabezado por Claire Danes ('Temple Grandin'), Mandy Patinkin ('La princesa prometida'), Rupert Friend ('Hitman: agente 47') y F.Murray Abraham ('El gran hotel Budapest'), da la bienvenida a nuevas caras como Hill Harper ('C.S.I: Nueva York'), que interpreta al jefe de gabinete de la recién elegida presidenta; Patrick Sabongui ('The Flash') da vida a un abogado que trabaja junto a Carrie en su nuevo puesto en la fundación; Dominic Fumusa ('Nurse Jackie') se ha convertido en un misterioso agente del FBI; y Robert Knepper es el encargado de interpretar a un general del Departamento de Defensa que debe trabajar con el equipo de la nueva Presidenta de los Estados Unidos.