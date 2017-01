Veronica Mars: La serie podría volver a la televisión

El argumento de 'Veronica Mars', protagonizada por Kristen Bell, podría aprovechar el tirón de otras producciones televisivas que han vuelto a ofrecer nuevas temporadas tras varios años de su finalización. Como por ejemplo con 'X Files' o 'Las Chicas Gilmore'.

22 de enero de 2017 - David Ackerman

La serie de televisión 'Veronica Mars' contó incluso con una película destinada al mercado doméstico. Contando con la actriz Kristen Bell como protagonista, su argumento podría regresar a la televisión.



Una serie que parece seguir contando con una gran legión de fans. Tanto es así que la película consiguió realizarse gracias a una campaña de Kickstarter que batió récords y fue impulsada por los seguidores de la serie.



El reparto de la serie está encabezado por Kristen Bell (House of Lies, Paso de ti), Jason Dohring (The Ringer), Chris Lowell (Criadas y señoras, Up in the Air), Ryan Hansen (G.I. Joe 2: La Venganza), Krysten Ritter (Apartamento 23), Percy Daggs III (Castigo sangriento), Tina Majorino (True Blood, Anatomía de Grey), Francis Capra (Promesa sangrienta), Ken Marino (Party Down, Burning Love) y Enrico Colantoni (Dame un respiro).



En la película estrenada 'Veronica Mars', en la víspera de su graduación en Derecho, ha dejado atrás Neptune y sus días de detective aficionada. Mientras hace entrevistas en importantes despachos de abogados, Veronica recibe una llamada de su ex novio Logan, al que han acusado de asesinato. Veronica regresa a Neptune para ayudar a Logan a encontrar un abogado pero, debido a la manera en que se lleva el caso de Logan, las cosas no van bien y Veronica se encuentra de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás. Así que queda por ver el punto de partida del regreso a la pequeña pantalla.