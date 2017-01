The Walking Dead: El sangriento inicio de la temporada 7 ablanda el resto de episodios

La serie de televisión 'The Walking Dead' está a punto de estrenar la segunda parte de la séptima temporada. Contando con muchas novedades de cara a la adaptación de la obra de Robert Kirkman, aunque ahora además también sabemos que el retorno, la segunda parte de la misma, será algo más blanda que el arranque.

27 de enero de 2017 - Mark Silverman

El tremendo derramamiento de sangre plasmado en el inicio de la séptima temporada de la serie de televisión 'The Walking Dead' dejó como resultado colateral una vuelta en febrero algo más descafeinada (hemoglobinamente hablando) a causa de las duras críticas recibidas por parte de varios responsables de la propia producción.



Desde la producción se confirmó que la segunda parte de la séptima temporada fue suavizada notablemente de cara a enmendar la tremenda orgía de sangre del inicio de la misma.



Los cruentos asesinatos del primer episodio de la séptima temporada de episodios de 'The Walking Dead' no fueron muy bien recibidos por el grueso de fans de la serie. Precisamente cuando se estaban emitiendo esos episodios la producción aún se encontraba en la fase final del rodaje de la segunda tanda. Lo que permitió a sus responsables poder atenuar la violencia mostrada en pantalla y que todos podremos ver en cuestión de días, cuando se reanuden las emisiones.



¿Hemos visto el límite de 'The Walking Dead' en cuanto a la violencia mostrada en pantalla? Desde el próximo 13 de febrero podremos comprobarlo.