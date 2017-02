The Walking Dead: La séptima temporada continúa el 13 de febrero en Fox

El esperado retorno de la séptima temporada de la serie de televisión 'The Walking Dead' vuelve a España el 13 de febrero gracias a Fox. Con la segunda tanda de episodios de la que se presenta como anteúltima temporada de la adaptación televisiva de lo obra de Robert Kirkman.

10 de febrero de 2017 - Mark Silverman

La serie de televisión 'The Walking Dead' tiene con una octava temporada confirmada, que contará con la emisión del episodio número 100 de esta emblemática ficción. El estreno de la segunda tanda de la séptima temporada llegará el 13 de febrero a las 3.30 horas en versión original subtitulada. La versión dual llegará a las 22.20 horas.



'The Walking Dead', líder en televisión por quinto año consecutivo, cuenta con Scott M. Gimple, Robert Kirkman, Gale AnneHurd, Greg Nicotero, DaveAlpert y Tom Luse como productores ejecutivos.



Un año más, esta ficción volverá a los canales de FOX en 200 mercados en febrero apenas 24 horas después de su estreno en Estados Unidos cumpliendo con el compromiso permanente de Fox Networks Groupparaemitir la serie de forma casi simultánea en todos los países del mundo donde opera la compañía.



Basada en la serie de cómics escritos por Robert Kirkman y publicados por Image Comics, 'The Walking Dead' es el espacio dramático más visto en televisión durante los últimos cuatro años por una audiencia adulta de entre 18 y 49 años de edad. 'The Walking Dead' narra la historia de los meses y los años que transcurren tras un apocalipsis zombi y sigue las andanzas de un grupo de supervivientes, liderados por el policía RickGrimes, mientras viajan buscando un hogar seguro. La serie, considerada por los críticos como "un verdadero fenómeno" (Variety), cuenta con la producción ejecutiva de Scott M. Gimple, Kirkman, Gale AnneHurd, David Alpert, Greg Nicotero y Tom Luse.