The Big Bang Theory: Continuará hasta la temporada 11

La serie de televisión 'The Big Bang Theory' irá más allá de lo previsto hace solo unos meses, pasando de 10 a 11 temporadas, tal y como se acaba de confirmar desde la cadena responsable de la producción.

16 de febrero de 2017 - David Ackerman

La audiencia de la serie de televisión The Big Bang Theory siguen funcionando razonablemente bien dentro de la parrilla estadounidense. Hace unos meses se situaba el final de la misma en la décima temporada. Aunque tal y como se acaba de confirmar, la producción irá como mínimo a una temporada más.



Así pues su listón oficial, y al menos por el momento, queda marcado en la undécima temporada de episodios.



Recordemos que los argumentos principales de de sus personajes ya están cerrando un círculo sin demasiadas perspectivas de continuación. Aunque ese supuesto no parece afectar a los planes de Chuck Lorre en seguir adelante con el proyecto.



Los actores de la serie 'The Big Bang Theory' están en la lista de los intérpretes mejor pagados del mundo de la televisión. Por lo que sin lugar a dudas lamentarán mucho el que su andadura finalice. Sobre todo tras la notable mejora de contrato que vivieron desde la sexta temporada de episodios.



Además se sigue hablando de un spinoff protagonizado por el personaje de Sheldon Cooper, interpretado por el actor Jim Parsons.