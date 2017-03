The Big Bang Theory: El spinoff mostrará una versión joven de Sheldon Cooper

La serie de televisión 'The Big Bang Theory' es una de las producciones de mayor éxito dentro de la pequeña pantalla. Ahora además dará pie a un nuevo spinoff centrado en el personaje de Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons. También trascendió que en dicha producción veremos una versión juvenil del genio científico de la universidad de Pasadena.

3 de marzo de 2017 - David Ackerman

Desde que se estrenara en el año 2007 la serie de televisión The Big Bang Theory contó con unos índices de audiencia verdaderamente buenos.



Tanto es así que cuando ya se atisba su final (posiblemente tras 11 temporadas) ya se tiene en marcha un proyecto derivado. Y precisamente centrándose en uno de sus personajes más llamativos, Sheldon Cooper, interpretado por el actor Jim Parsons. Un spinoff que además mostrará una versión juvenil del genio científico de la serie.



No hay que olvidar que Parsons ganó en varias ocasiones el Emmy a la mejor actuación masculina de comedia. Y es, junto a varios de sus compañeros de reparto, uno de los actores mejor pagados de la televisión.



Ahora vería como su carrera continúa unida a la del emblemático personaje de Sheldon. Gracias a la nueva serie impulsada por la CBS y Chuck Lorre, creador de series como 'Dos Hombres y Medio', junto con el showrunner Steve Molaro, quien además se encargará del guión inicial de la producción.



Se espera que en la nueva serie centrada en Sheldon aparezca su hermana melliza Missy (interpretada por la actriz Courtney Henggeler) y la devota madre cristiana Mary Cooper (Laurie Metcalf ganó una nominación al Emmy a principios de este año por su interpretación). Sin olvidar varios personajes no mostrados pero mencionados en la serie, como el padre y el hermano mayor del propio Sheldon.