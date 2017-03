The Big Bang Theory: Su precuela sobre Sheldon Cooper será dirigida por Jon Favreau

El nuevo argumento basado en el universo de 'The Big Bang Theory' da un paso más al confirmarse la serie de televisión a modo de precuela y centrada en el personaje de Sheldon Cooper, interpretado por el actor Jim Parsons. Ahora además se confirma la luz verde para la puesta en marcha por parte de la cadena así como la presencia de Jon Favreau como director del primer episodio.

13 de marzo de 2017 - Mark Silverman

La CBS dio luz verde a la precuela de la serie The Big Bang Theory, cuyo título será 'Young Sheldon' (Jóven Sheldon).



El cineasta Jon Favreau ejercerá como productor ejecutivo además de dirigir el episodio piloto de la misma. Se espera contar con Jim Parsons para el argumento, además de otro actor para su versión infantil.



Parsons es, de todo el elenco de la serie, el único que cosechó premios televisivos de relevancia a nivel individual, así que no resultaba extraño esperar, de darse el caso, que él fuera el elegido para encabezar una producción individual.



Chuck Lorre, co-creador de la serie original, también es el encargado de escribir el piloto, contando con Steve Molaro como showrunner. Bill Prady, otro de los responsables de 'The Big Bang Theory', también está implicado en el proyecto.