The Big Bang Theory: La huelga de dobladores aplaza el estreno de varias series

El gremio de actores de doblaje de Madrid han convocado varias jornadas de huelga de aquí a finales de mes. Algo que está provocando el aplazamiento de la emisión de varios episodios de series como 'The Big Bang Theory', cuyos capítulos más recientes estaban siendo emitidos por la cadena TNT.

16 de marzo de 2017 - Manuel Casas

Los actores de doblaje de la Comunidad de Madrid comenzaron una huelga. Concretamente desde el pasado 14 de marzo. Al parecer por la imposibilidad de llegar a un acuerdo de cara al convenio regulador del sector.



Con lo que buena parte de las series que se emiten dobladas desde el mercado estadounidense, y con muy poco retraso desde su versión original, corren el riesgo de quedar paralizadas en su estreno en castellano.



Un primer caso es el del canal TNT, que detiene temporalmente el estreno de nuevos capítulos de la última temporada de 'The Big Bang Theory'.



El doblaje del último episodio se canceló el pasado martes. Con lo que ahora la serie no verá la luz en pantalla dentro del calendario previsto.



Este retraso también podría llegar a 'The Walking Dead', con la emisión de su nuevo episodio el próximo lunes en la cadena Fox.



La huelga está secundada con cerca de 400 actores de doblaje de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, el grueso de los que se encargan de poner en castellano los diálogos de las series de mayor éxito del momento.