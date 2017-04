The Walking Dead: El final de la séptima temporada cae hasta niveles de hace cinco años

La serie de televisión 'The Walking Dead' no pasa por buenos momentos. El final de su séptima temporada recibió las peores calificaciones de la producción en los últimos cinco años. Malas noticias para el futuro de la adaptación de Robert Kirkman.

5 de abril de 2017 - Mark Silverman

El final de la séptima temporada de la serie de televisión 'The Walking Dead' no cosechó los buenos datos dentro de la audiencia y las críticas. Situando sus cifras en los peores márgenes en cinco años. Todo a pesar de que la segunda tanda de la citada temporada llegó con unos estupendos ratios con el arrollador debut de Negan.



Muchos cargan en el exceso de "gore" el tremendo bajón de 'The Walking Dead'. Además de acusar un cierto descenso en la frescura de sus argumentos, resultando recurrente dentro de lo que hemos visto en anteriores temporadas.



El último episodio descendió cerca del 20 por ciento respecto al final de la temporada pasada. Lo que supone regresar a cifras de la segunda temporada, una de las peores valoradas por los fans.



Basada en la serie de cómics escritos por Robert Kirkman y publicados por Image Comics, 'The Walking Dead' es el espacio dramático más visto en televisión durante los últimos cuatro años por una audiencia adulta de entre 18 y 49 años de edad. 'The Walking Dead' narra la historia de los meses y los años que transcurren tras un apocalipsis zombi y sigue las andanzas de un grupo de supervivientes, liderados por el policía RickGrimes, mientras viajan buscando un hogar seguro. La serie, considerada por los críticos como "un verdadero fenómeno" (Variety), cuenta con la producción ejecutiva de Scott M. Gimple, Kirkman, Gale AnneHurd, David Alpert, Greg Nicotero y Tom Luse.