House of Cards: Nuevo tráiler completo de la temporada final

Os presentamos un nuevo tráiler del esperado retorno de la serie de televisión 'House of Cards' con su quinta temporada. Tal vez el proyecto más atractivo de Netflix en sus orígenes, ahora se sitúa ya en su temporada final con un desenlace más que prometedor.

2 de mayo de 2017 - Xavi Andrade

La popular serie de televisión 'House of Cards' sigue calentando motores de cara a su estreno mundial. Ahora además podemos ver un nuevo tráiler completo con más escenas de la ambiciosa producción de Netflix.



Una producción televisiva que arrancó de una manera algo dubitativa -a causa de las audiencias erráticas de sus primeros momentos- se consolida con una trama sumamente atractiva basada en lo más alto del poder político y económico de los Estados Unidos. Protagonizada por un genial Kevin Spacey, capaz de todo por ascender en el poder, tal y como pudimos ver desde la primera temporada.



La serie de televisión 'House of Cards' está Protagonizada por el dos veces ganador del Oscar Kevin Spacey (que también se llevó a casa un Globo de Oro por su trabajo en la serie de Netflix), la tercera temporada de la serie nos mostró a Frank y Claire (Robin Wright) continuando en su ascenso al poder de manera despiadada a medida que aumentan las amenazas en todos los frentes.



En las últimas novedades que pudimos ver, también se introdujeron nuevos personajes recurrentes, entre ellos Kim Dickens ('Perdida', 'The Blind Side') y Jenna Stern ('Hitch'). Ahora para la quinta tanda de episodios seguro que no faltarán interesantes novedades.