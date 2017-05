Inhumanos: Se filtra su primer tráiler y recibe duras críticas de los fans

Se acaba de filtrar el primer tráiler de la serie de televisión de Marvel 'Inhumanos'. Recibiendo además unas durísimas críticas por parte de los fans. Muchos de ellos se mostraban sumamente decepcionados por varios factores de la producción, como por ejemplo el vestuario de los personajes principales.

18 de mayo de 2017 - David Ackerman

Después de un breve tráiler teaser de la serie de televisión de Marvel Marvel 'Inhumanos', ahora se acaba de filtrar un clip completo con más escenas de la citada producción. La cual dejó algo "fríos" a los fans del género.



El tráiler, eliminado a los pocos minutos de su difusión inicial por orden directa del estudio, no estaba en una calidad aceptable, pero permitía atisbar con cierta precisión lo que la producción ofrece para los fans.



Parece ser que 'Inhumanos' no pasa por su mejor momento. Después de estar a punto de conseguir una película cinematográfica con Marvel. Pero el estudio finalmente decidió dejar de lado la cinta para centrarse en una serie de televisión. Algo que no gustó en absoluto a Vin Diesel, quien recientemente emitió unas declaraciones sumamente llamativas -y negativas- al respecto de la decisión del estudio dirigido por Kevin Feige.



El productor y director de Marvel Studios Kevin Feige comentó hace unos meses acerca de ' Inhumanos ': "Está claro que Inhumanos no va a ser una parte de la Fase 3, ya que la fase 3 se incrementó en un muy buen camino desde que se anunció inicialmente. ¿Cuándo y dónde y cómo aparece? eso aún está por verse". Ahora ese proyecto llega a la televisión en la cadena ABC, misma "casa" que 'SHIELD', con evidentes nexos con su universo cinematográfico.