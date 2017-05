Iron Fist: Finn Jones promete más escenas con el traje clásico en la segunda temporada

La serie de televisión 'Iron Fist' calienta motores de cara a su segunda temporada de episodios. Ahora además el actor Finn Jones, encargado de dar vida a Danny Rand en la producción de Marvel y Netflix, habló sobre el futuro del personaje.

22 de mayo de 2017 - Mark Silverman

La serie de televisión Iron Fist se estrenó el pasado 17 de marzo. Una producción que ahonda en el personaje de Danny Rand, interpretado en la pequeña pantalla por el actor Finn Jones. Uno de los integrantes del argumento de 'The Defenders', también bajo el paraguas de Marvel y Netflix.



En la primera tanda de episodios no se prodigó demasiado el traje clásico de los cómics de Iron Fist. Algo que el propio Finn Jones promete que cambiará en el futuro de la misma.



Algo que ya se adelantó desde el estudio en la fase de desarrollo de la primera temporada. Se trata así de un caso similar a lo acontecido con otras series de cómic como por ejemplo con 'Arrow', aunque en su caso encuadrada dentro del universo DC.



Mientras tanto la serie 'Iron Fist' sigue caminando hacia la confluencia con 'The Defenders', otra producción de impacto de Marvel y Netflix. Con su próximo estreno en pantallas.