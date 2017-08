Flash: Tom Felton no retornará para la cuarta temporada

La serie de televisión 'Flash' continúa gozando de unos más que aceptables índices de audiencia. Ahora para su cuarta temporada parece que no habrá espacio para el personaje desarrollado por Tom Felton.

29 de julio de 2017 - David Ackerman

Tom Felton llegó al reparto principal de la serie de televisión 'Flash', producción de la cadena CW que lleva a la pequeña pantalla un argumento de cómic de DC en el papel de Julian Dorn. Aunque finalmente no continuará en la próxima tanda de episodios de la producción.



Dentro de un nuevo giro de la trama de las andanzas del veloz superhéroe de DC. Aunque sí se espera que Tom Felton esté presente aunque ya no como recurrente.



Tom Felton saltó a la fama para el papel de Draco Malfoy en la saga cinematográfica 'Harry Potter', estando presente dentro de la misma desde sus comienzos hasta su eclosión a lo largo de más de una década.



Mientras tanto se sigue hablando de la posibilidad de ver a personajes televisivos de DC unidos a los de su versión cinematográfica. Una "muleta" para conseguir esto giraría en torno a los denominados "multiversos". Aunque por ahora no hay nada confirmado al respecto.