Xena la Princesa Guerrera: El reinicio queda totalmente cancelado

Una de las series de televisión de acción y fantasía más emblemáticas de las últimas décadas, 'Xena La Princesa Guerrera' estaba a punto de obtener luz verde para su reinicio. Aunque ahora llegan noticias tristes para los fans de la producción protagonizada originalmente por la actriz Lucy Lawless.

22 de agosto de 2017 - David Ackerman

Dentro de los muchos retornos de la series de televisión clásicas parecía que le había llegado el turno a la producción de 'Xena La Princesa Guerrera', un argumento protagonizado por Lucy Lawless. Desde un principio no pintaba bien para el proyecto, puesto que su protagonista, Lucy Lawless decidió no figurar en absoluto en la misma.



Ahora también se confirma la cancelación definitiva del reinicio. Quedando anulada cualquier puesta en marcha del episodio piloto previsto para el próximo otoño, tal y como se había informado desde fuentes de la cadena NBC.



Hemos visto recientemente a Lucy Lawless dentro de la serie de Marvel 'SHIELD' encuadrada en su segunda temporada de episodios. Aunque por ahora no hay datos de su retorno para las próximas entregas de las aventuras de Marvel.