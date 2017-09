Emmy 2017: Lista completa de ganadores con el triunfo de The Handmaids Tale

Los premios Emmy en su edición del año 2017 han encumbrado definitivamente a la producción de Hulu (emitida en nuestro país por HBO) 'The Handmaid's Tale', con galardones a su actriz principal, secundaria así como situándola como la mejor serie dramática. En el ámbito de comedia 'Veep' triunfó una vez más.

18 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

La serie de televisión The Handmaids Tale triunfó en los Emmy 2017 y lo hizo de manera contundente. La actriz Elisabeth Moss, a quien muchos conocieron gracias a otra serie de éxito, 'Mad Men', se corona como la mejor intérprete del año.



Esta serie dramática basada en el premiado best-seller de Margaret Atwood, narra la vida distópica de Gilead, una sociedad totalitaria que antiguamente pertenecía a los Estados Unidos. Los desastres medioambientales y una baja tasa de natalidad provocan que en Gilead gobierne un régimen fundamentalista perverso que considera a las mujeres propiedad del estado. Una de las últimas mujeres fértiles es Defred (Elisabeth Moss), sirvienta de la familia del líder y una de las mujeres forzadas a la esclavitud sexual para llevar a cabo un último intento desesperado de repoblar un mundo devastado. En esta horrible sociedad en la que una palabra inadecuada podría acabar con su vida, Defred se abre camino entre jefes, sus esposas crueles, mujeres del hogar y sus compañeras sirvientas –de las que cualquiera podría ser una espía de Gilead– con un único objetivo: sobrevivir y encontrar a la hija que le arrebataron.



GANADORES DE LA 69 EDICIÓN DE LOS EMMY



Mejor serie dramática

Better Call Saul -- AMC

The Crown -- Netflix

The Handmaids Tale -- Hulu GANADORA

House Of Cards -- Netflix

Stranger Things -- Netflix

This Is Us -- NBC

Westworld -- HBO



Mejor serie de comedia

Atlanta -- FX Networks

Master Of None -- Netflix

Modern Family -- ABC

Silicon Valley -- HBO

Unbreakable Kimmy Schmidt -- Netflix

Veep -- HBO GANADORA



Mejor miniserie

Big Little Lies -- HBO GANADORA

Fargo -- FX Networks

FEUD: Bette And Joan -- FX Networks

Genius -- National Geographic

The Night Of -- HBO



Mejor actor dramático

Matthew Rhys as Philip Jennings, The Americans -- FX Networks

Bob Odenkirk as Jimmy McGill, Better Call Saul -- AMC

Kevin Spacey as Francis Underwood, House Of Cards -- Netflix

Liev Schreiber as Ray Donovan, Ray Donovan -- Showtime

Sterling K. Brown as Randall Pearson, This Is Us -- NBC GANADOR

Milo Ventimiglia as Jack Pearson, This Is Us -- NBC

Anthony Hopkins as Dr. Ford, Westworld -- HBO



Mejor actriz dramática

Keri Russell as Elizabeth Jennings, The Americans -- FX Networks

Claire Foy as Queen Elizabeth II, The Crown -- Netflix

Elisabeth Moss as Offred, The Handmaid's Tale -- Hulu GANADORA

Robin Wright as Claire Underwood, House Of Cards -- Netflix

Viola Davis as Annalise Keating, How To Get Away With Murder -- ABC

Evan Rachel Wood as Dolores, Westworld -- HBO



Mejor actor de comedia

Donald Glover as Earn Marks, Atlanta -- FX Networks GANADOR

Zach Galifianakis as Chip Baskets / Dale Baskets, Baskets -- FX Networks

Anthony Anderson as Andre Johnson, black-ish -- ABC

Aziz Ansari as Dev, Master Of None -- Netflix

William H. Macy as Frank Gallagher, Shameless -- Showtime

Jeffrey Tambor as Maura Pfefferman, Transparent -- Amazon



Mejor actriz de comedia

Pamela Adlon as Sam Fox, Better Things -- FX Networks

Tracee Ellis Ross as Rainbow Johnson, black-ish -- ABC

Jane Fonda as Grace Hanson, Grace And Frankie -- Netflix

Lily Tomlin as Frankie Bergstein, Grace And Frankie -- Netflix

Allison Janney as Bonnie, Mom -- CBS

Ellie Kemper as Kimmy Schmidt, Unbreakable Kimmy Schmidt -- Netflix

Julia Louis-Dreyfus as Selina Meyer, Veep -- HBO GANADORA



Mejor actor en miniserie y telefilme

Ewan McGregor as Ray Stussy/Emmit Stussy, Fargo -- FX Networks

Geoffrey Rush as Albert Einstein, Genius -- National Geographic

Riz Ahmed as Nasir “Naz” Khan, The Night Of -- HBO GANADOR

John Turturro as John Stone, The Night Of -- HBO

Benedict Cumberbatch as Sherlock Holmes, Sherlock: The Lying Detective (Masterpiece) -- PBS

Robert De Niro as Bernie Madoff, The Wizard Of Lies -- HBO



Mejor actriz en miniserie o telefilme

Felicity Huffman as Jeanette Hesby, American Crime -- ABC

Nicole Kidman as Celeste Wright, Big Little Lies -- HBO GANADORA

Reese Witherspoon as Madeline MacKenzie, Big Little Lies -- HBO

Carrie Coon as Gloria Burgle, Fargo -- FX Networks

Jessica Lange as Joan Crawford, FEUD: Bette And Joan -- FX Networks

Susan Sarandon as Bette Davis, FEUD: Bette And Joan -- FX Networks



Mejor actor secundario dramático

Jonathan Banks as Mike Ehrmantraut, Better Call Saul -- AMC

John Lithgow as Winston Churchill, The Crown -- Netflix GANADOR

Mandy Patinkin as Saul Berenson, Homeland -- Showtime

Michael Kelly as Doug Stamper, House Of Cards -- Netflix

David Harbour as Jim Hopper, Stranger Things -- Netflix

Ron Cephas Jones as William Hill, This Is Us -- NBC

Jeffrey Wright as Bernard Lowe, Westworld -- HBO



Mejor actriz secundaria dramática

Ann Dowd as Aunt Lydia, The Handmaid's Tale -- Hulu GANADORA

Samira Wiley as Moira, The Handmaid's Tale -- Hulu

Uzo Aduba as Suzanne “Crazy Eyes” Warren, Orange Is The New Black -- Netflix

Millie Bobby Brown as Eleven, Stranger Things -- Netflix

Chrissy Metz as Kate Pearson, This Is Us -- NBC

Thandie Newton as Maeve, Westworld -- HBO



Mejor actor secundario de comedia

Louie Anderson as Christine Baskets, Baskets -- FX Networks

Ty Burrell as Phil Dunphy, Modern Family -- ABC

Alec Baldwin as Donald Trump, Saturday Night Live -- NBC GANADOR

Tituss Burgess as Titus Andromedon, Unbreakable Kimmy Schmidt -- Netflix

Tony Hale as Gary Walsh, Veep -- HBO

Matt Walsh as Mike McLintock, Veep -- HBO



Mejor actriz secundaria de comedia

Vanessa Bayer as Various Characters, Saturday Night Live -- NBC

Leslie Jones as Various Characters, Saturday Night Live -- NBC

Kate McKinnon as Various Characters, Saturday Night Live -- NBC GANADORA

Kathryn Hahn as Raquel Fein, Transparent -- Amazon

Judith Light as Shelly Pfefferman, Transparent -- Amazon

Anna Chlumsky as Amy Brookheimer, Veep -- HBO



Mejor actor secundario en miniserie o telefilme

Alexander Skarsgård as Perry Wright, Big Little Lies -- HBO GANADOR

David Thewlis as V.M. Varga, Fargo -- FX Networks

Alfred Molina as Robert Aldrich, FEUD: Bette And Joan -- FX Networks

Stanley Tucci as Jack Warner, FEUD: Bette And Joan -- FX Networks

Bill Camp as Homicide Det. Dennis Box, The Night Of -- HBO

Michael Kenneth Williams as Freddy Knight, The Night Of -- HBO



Mejor actriz secundaria en miniserie o telefilme

Regina King as Kimara Walters, American Crime -- ABC

Laura Dern as Renata Klein, Big Little Lies -- HBO GANADORA

Shailene Woodley as Jane Chapman, Big Little Lies -- HBO

Judy Davis as Hedda Hopper, FEUD: Bette And Joan -- FX Networks

Jackie Hoffman as Mamacita, FEUD: Bette And Joan -- FX Networks

Michelle Pfeiffer as Ruth Madoff, The Wizard Of Lies -- HBO



Mejor telefilme

Black Mirror: San Junipero -- Netflix GANADORA

Dolly Parton's Christmas Of Many Colors: Circle Of Love -- NBC

The Immortal Life Of Henrietta Lacks -- HBO

Sherlock: The Lying Detective (Masterpiece) -- PBS

The Wizard Of Lies -- HBO



Mejor serie de animación

Archer -- Archer Dreamland: No Good Deed -- FX Networks

Bob's Burgers -- Bob, Actually -- FOX GANADORA

Elena And The Secret Of Avalor (Sofia The First) -- Disney Channel

The Simpsons -- The Town -- FOX

South Park -- Member Berries -- Comedy Central