Punisher: Se retira de la Comic Con de Nueva York tras la matanza de Las Vegas

La serie de televisión 'Punisher' se prepara para el debut en pantallas. Aunque ahora da un paso atrás en dicha promoción retirando todas las novedades que se estaban previstas para la New York Comic Con 2017, algo que sucede a causa de la matanza de Las Vegas, en la cual ya se han contabilizado cerca de sesenta víctimas mortales.

5 de octubre de 2017 - David Ackerman

Netflix y Marvel han decidido dejar fuera a la serie de televisión Punisher de la Comic Con de Nueva York 2017. Dicha decisión está motivada por los violentos acontecimientos de Las Vegas.



"Estamos atónitos y entristecidos por el acto sin sentido de esta semana en Las Vegas", comentaron Marvel y Netflix en un comunicado conjunto. "Después de una cuidadosa consideración, Netflix y Marvel han decidido que no sería apropiado para The Punisher de Marvel participar en New York Comic Con. Nuestros pensamientos siguen estando con las víctimas y los afectados por esta tragedia ".



La próxima serie iba a tener una gran presencia en el New York Comic Con el sábado 7 de octubre.



Después de exigir venganza sobre los responsables de la muerte de su esposa e hijos, Frank Castle (Jon Bernthal) descubre una conspiración que corre mucho más profundo que el submundo criminal de Nueva York. Ahora conocido en toda la ciudad como The Punisher, debe descubrir la verdad sobre las injusticias que afectan a la ciudad.