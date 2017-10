The Walking Dead 8: Su estreno arrasa con más de 15 millones de espectadores

La nueva temporada de la serie de televisión 'The Walking Dead' sigue contando con una gran aceptación entre el público. Marcando más de 15 millones de espectadores en su arranque. Todo dentro de su especial de dos horas de duración que sitúan la serie de AMC como una de las de mayor aceptación dentro de la parrilla televisiva actual.

28 de octubre de 2017 - David Ackerman

El final de la séptima temporada de la serie de televisión 'The Walking Dead' no cosechó los buenos datos dentro de la audiencia y las críticas. Sin embargo el arranque de la octava tanda de episodios fue verdaderamente bien. La producción de AMC basada en la popular novela gráfica de Robert Kirkman obtuvo más de 15 millones de espectadores en diversas franjas en su puesta de largo con el capítulo doble.



Continuando con su llamativo reparto principal encabezado por el actor Andrew Lincoln, en su célebre papel de Rick, el primer superviviente en aparecer en la serie y uno de los poquísimos que se mantienen (con vida o no) desde la primera temporada de episodios de la adaptación.



Mientras tanto continúa el argumento así como el de su spinoff, 'Fear The Walking Dead'. Abriendo además la posibilidad a interesantes novedades al respecto.



Basada en la serie de cómics escritos por Robert Kirkman y publicados por Image Comics, 'The Walking Dead' es el espacio dramático más visto en televisión durante los últimos cuatro años por una audiencia adulta de entre 18 y 49 años de edad. 'The Walking Dead' narra la historia de los meses y los años que transcurren tras un apocalipsis zombi y sigue las andanzas de un grupo de supervivientes, liderados por el policía RickGrimes, mientras viajan buscando un hogar seguro. La serie, considerada por los críticos como "un verdadero fenómeno" (Variety), cuenta con la producción ejecutiva de Scott M. Gimple, Kirkman, Gale AnneHurd, David Alpert, Greg Nicotero y Tom Luse.