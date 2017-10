House of Cards: Las acusaciones de abusos sexuales contra Kevin Spacey enturbian la temporada final

El creador de la serie 'House of Cards' se mostró sumamente preocupado por las acusaciones de agresión sexual contra Kevin Spacey, calificándolas como "profundamente inquietantes". Recordemos que el actor de 'Stra Trek Discovery, Anthony Rapp, denunció un abuso en su juventud, concretamente en el año 1986.

30 de octubre de 2017 - Mark Silverman

Según el actor Anthony Rapp, el incidente con Spacey (protagonista de la serie de televisión 'House of Cards') ocurrió en 1986, cuando Spacey tenía 26 años y Rapp tenía solo 14. Tanto Rapp como Spacey estaban actuando en Broadway, y Rapp fue invitado a una fiesta en el apartamento de Spacey. Rapp fue el último invitado que quedó en la fiesta, y es entonces cuando Rapp dice que un Spacey visiblemente borracho lo recogió, lo acostó en la cama, se subió encima de él e intentó mantener relaciones sexuales con él. Rapp afortunadamente pudo escaparse antes de que la situación se intensificara aún más.



Kevin Spacey respondió rápidamente a las acusaciones de anoche, afirmando que no recordaba el encuentro con Rapp, pero que tampoco negaba que sucediera.



Spacey ofreció una disculpa por su "comportamiento borracho profundamente inapropiado", y también utilizó la declaración para anunciar públicamente su homosexualidad.



Esto ha empeorado aún más el tema puesto que los medios le acusan de querer distraer la opinión pública por el abuso sexual.



El creador de la serie 'House of Cards' se mostró preocupado: "La historia de Anthony Rapp es profundamente preocupante. Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en House of Cards, no presencié ni tuve conocimiento de ningún comportamiento inapropiado en el set o fuera de él. Dicho esto, tomo en serio los informes de tal comportamiento y esta no es una excepción. Lo siento por el Sr. Rapp y apoyo su valentía ".



Queda por ver el modo en el que esto afectará al futuro de la última temporada de la serie de televisión 'House of Cards', cuyo desenlace era uno de los buques insignia de Netflix.