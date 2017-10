House of Cards: Tendrá varios spinoffs tras la finalización de la serie

La serie de televisión 'House of Cards', uno de los thrillers políticos de mayor impacto de los últimos años, llegará a su fin con su próxima temporada. La producción de Netflix tiene a la vista el arranque de varios spinoffs centrados en algunos de los personajes secundarios que han ido apareciendo durante sus diferentes temporadas.

31 de octubre de 2017 - David Ackerman

Cuando la serie de televisión 'House of Cards' se aproxima a su final en pantalla, Netflix confirma la intención de desarrollar varios spinoffs.



Desechando así cualquier posibilidad de continuación de sus protagonistas, con un Kevin Spacey en el ojo del huracán mediático tras ser acusado recientemente de abusos sexuales a finales de los años ochenta.



El desarrollo de la serie 'House Of Cards' con sus nuevos spinoffs partirá desde el año 2018. Aunque no hay datos concretos ofrecidos por el estudio, se habla de dos series que surgirán de manera paralela en el tiempo. Incluyendo varios cruces de argumentos. Aunque parece cada día más remoto el que podamos ver a Kevin Spacey dentro de dichos argumentos, al menos hasta que se mitigue el revuelo mediático provocado por las citadas denuncias de abusos sexuales.



'House of Cards' es posiblemente el thriller político televisivo de mayor éxito de los últimos años. El cual sigue la carrera de un ambicioso político y de su esposa. En su ascenso hasta lo más alto del poder en los Estados Unidos.