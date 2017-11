House of Cards: Kevin Spacey también acosó sexualmente a integrantes del equipo de la serie

El actor y director Kevin Spacey sigue en el ojo del huracán mediático tras las acusaciones de abusos sexuales que recayeron sobre él durante los últimos días. Hasta ahora dichas acusaciones se situaban hace décadas. Sin embargo llegan nuevos testimonios de integrantes del rodaje de la serie 'House of Cards', que parecen dejar clara una conducta denominada como de depredador sexual.

3 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Hace unos días el actor Anthony Rapp denunció abusos sexuales por parte de Kevin Spacey. El protagonista de la serie de televisión 'House of Cards' abusó de él en el año 1986, cuando Spacey tenía 26 años y Rapp tenía solo 14. Ahora varios integrantes del reparto de la popular serie de Netflix salen a la palestra para denunciar lo que denominan como comportamiento de verdadero depredador sexual.



Varios integrantes masculinos del rodaje de la serie 'House of Cards' denunciaron haber recibido acosos sistemáticos por parte del actor. Calificando su comportamiento como el de "un verdadero depredador sexual". Algo que engrana perfectamente con la decisión del estudio de poner fin a la producción de dicha serie -una de las más exitosas de la cadena y todo un estandarte en su lanzamiento de producciones propias-.



Estas acusaciones ya podrían tener consecuencias penales para el actor, ya que se habrían desarrollado hace pocos meses, a diferencia de las anteriormente mencionadas.



El creador de la serie 'House of Cards' se mostró preocupado: "La historia de Anthony Rapp es profundamente preocupante. Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en House of Cards, no presencié ni tuve conocimiento de ningún comportamiento inapropiado en el set o fuera de él. Dicho esto, tomo en serio los informes de tal comportamiento y esta no es una excepción. Lo siento por el Sr. Rapp y apoyo su valentía ".