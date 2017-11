House of Cards: Netflix despide a Kevin Spacey de la serie

El constante goteo de escándalos de acoso sexual que afectan a Kevin Spacey han provocado que Netflix despidiera al actor de la serie 'House of Cards'. Algo que pone totalmente al borde de la cancelación la producción televisiva.

4 de noviembre de 2017 - Mark Silverman

Desde que hace unos días el actor Anthony Rapp denunciara abusos sexuales por parte de Kevin Spacey, no han parado de surgir nuevas denuncias que sitúan al doblemente oscarizado actor como un verdadero "depredador sexual".



El protagonista de la serie de televisión 'House of Cards' ahora queda fuera de la serie que protagoniza desde su comienzo. Algo que sin lugar a dudas pone al borde de la cancelación la producción de Netflix, la cual fuera uno de los buques insignia de la popular plataforma de contenidos digitales.



Recientemente varios integrantes masculinos del rodaje de la serie 'House of Cards' denunciaron haber recibido acosos sistemáticos por parte del actor. Calificando su comportamiento como el de "un verdadero depredador sexual". Algo que engrana perfectamente con la decisión del estudio de poner fin a la producción de dicha serie -una de las más exitosas de la cadena y todo un estandarte en su lanzamiento de producciones propias-.



El creador de la serie 'House of Cards' se mostró preocupado: "La historia de Anthony Rapp es profundamente preocupante. Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en House of Cards, no presencié ni tuve conocimiento de ningún comportamiento inapropiado en el set o fuera de él. Dicho esto, tomo en serio los informes de tal comportamiento y esta no es una excepción. Lo siento por el Sr. Rapp y apoyo su valentía ".