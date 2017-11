Star Wars Episodio 8: Nueva serie de televisión para la plataforma digital de Disney

Desde que se anunciara el lanzamiento de una nueva plataforma digital de Disney, haciendo así competencia a Netflix o Hulu, se han anunciado una serie de novedades dentro de los muchos sellos propiedad del estudio. Ahora además se confirma el lanzamiento paralelo de una serie de televisión de imagen real basada en el universo creado por George Lucas hace cerca de cuatro décadas.

10 de noviembre de 2017 - Mark Silverman

Cuando faltan apenas unas semanas para el estreno mundial en cines de la película 'Star Wars Episodio 8', ya se confirma otro lanzamiento dentro del marco de Star Wars. Con una serie de televisión de imagen real que se sitúa como uno de los platos fuertes de la nueva plataforma digital de Disney en la que aunará sus contenidos más llamativos. Como por ejemplo los de LucasFilm (Star Wars) o las adaptaciones de cómic de Marvel.



El lanzamiento de la nueva plataforma se prevé para el año 2019, es decir, cuando expire definitivamente el acuerdo firmado entre Disney otras plataformas de distribución de contenidos en línea como por ejemplo Netflix. Será entonces cuando también vea la luz la nueva serie, de la que por ahora no se sabe más allá que contará con el cineasta Rian Johnson como encargado de guiar sus líneas maestras en el argumento.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".