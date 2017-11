American Gods: La serie se queda sin sus responsables antes del estreno de la segunda temporada

Malas noticias para los fans de la aclamada serie 'American Gods'. Bryan Fuller y Michael Green han salido de la serie producida por Starz cuando la segunda temporada estaba a punto de rodarse. Queda por ver el futuro de la producción sin sus principales impulsores.

30 de noviembre de 2017 - David Ackerman

Bryan Fuller y Michael Green fueron los creativos de la sumamente aclamada e injustamente cancelada serie 'Hannibal'. También firman el proyecto de 'American Gods' en su primera temporada. Si bien no seguirán adelante para la segunda tanda de episodios tal y como se acaba de publicar.



Al parecer Fuller y Green querían contar con un mayor presupuesto para su serie. Concretamente se barajaban cifras por encima de 10 millones de dólares por episodio. Una serie que ya estaba en una franja de coste relativamente elevado y que el canal Starz no quiso subir.



La segunda temporada de 'American Gods' se encontraba relativamente avanzada. Con más de la mitad de los guiones ya finalizados, por lo que a priori no se esperan retrasos en su calendario.



Bryan Fuller y Michael Green ya comunicaron su salida a los actores, con los que tenían previsto iniciar las filmaciones en pocos días.



Starz renovó la serie para una segunda temporada el pasado mes de mayo. La primera temporada de ocho episodios está protagonizada por Emily Browning, Ian McShane, Gillian Anderson, Kristin Chenoweth, Peter Stormare, Cloris Leachman, Mousa Kraish, Omid Abtahi, Orlando Jones, Demore Barnes, Chris Obi, Jonathan Tucker, Corbin Bernsen y Betty Gilpin.