House of Cards: La serie terminará con la sexta temporada sin Kevin Spacey

Finalmente el actor Kevin Spacey será eliminado totalmente del argumento de la serie de televisión 'House of Cards'. Netflix confirmó que la sexta tanda de episodios de la producción contarán con la acdtriz Robin Wright como protagonista absoluta de la misma.

4 de diciembre de 2017 - Alberto Campos

La plataforma Netflix se pronunció finalmente sobre el futuro de la serie de televisión 'House of Cards'. Ahora su sexta tanda de episodios será la última. Pero además no contará con el actor Kevin Spacey al frente del argumento. Quedando totalmente eliminado de la grama en favor de la protagonista femenina, Robin Wright.



La sexta temporada de la serie de televisión 'House of Cards' será la última y la más corta, contando con ocho episodios en vez de los trece habituales.



Desde el estudio se sitúa como un final para los fans, así como un homenaje a las más de dos mil personas que han estado implicadas en el proyecto desde su comienzo.



La producción de la serie 'House of Cards' lleva suspendida desde el pasado 31 de octubre después de que se conocieran las primeras denuncias de abusos sexuales por parte de Spacey. Inicialmente estaba previsto que la producción volviera a ponerse en marcha tras Acción de Gracias, pero los guionistas siguen trabajando en las historias de los nuevos episodios, de los que ahora tiene que desaparecer el personaje de Frank Underwood, coprotagonista de la historia (interpretado por Kevin Spacey).