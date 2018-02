The Walking Dead: Lauren Cohan puede abandonar la serie por de la diferencia salarial con los hombres

La actriz Lauren Cohan está a las puertas de abandonar su papel en la serie de televisión 'The Walking Dead'. Todo a causa de la negativa de AMC en equiparar su salario con el de sus compañeros protagonistas dentro de la serie. Es decir, para tratar de evitar la brecha salarial dentro de la producción.

3 de febrero de 2018 - David Ackerman

La serie de televisión 'The Walking Dead' podría quedarse sin uno de sus personajes principales a causa de la negativa de la actriz Lauren Cohan.



Cohan no está dispuesta a continuar en la serie si finalmente la cadena AMC no equipara su salario con la del resto de protagonistas masculinos de la producción.



Esto podría suponer un duro varapalo para los fans, así como para el devenir de la producción de cara al desenlace de sus próximas temporadas.



La serie 'The Walking Dead' es uno de los baluartes de la cadena HBO para su parrilla principal. Serie que podría verse en medio de la discrepancia salarial en Hollywood. Con algunos casos verdaderamente sangrantes dentro de la meca del espectáculo mundial.