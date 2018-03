Cincuenta Sombras Liberadas: En Blu Ray desde el mes de junio de 2018

La película 'Cincuenta Sombras Liberadas' se presentará de vuelta en nuestro país en formato doméstico desde el mes de junio de 2018. Contando con un buen número de extras en el desenlace de la saga erótica basada en la obra de E.L. James.

25 de marzo de 2018 - Mark Silverman

El argumento de 'Cincuenta sombras liberadas' se presenta así: La historia comienza en la Luna de Miel de Christian y Ana, en ella Ana va rememorando detalles de cuando Christian le propuso matrimonio y ella aceptó y de su boda, todo parece ir bien, excepto porque Christian se molesta mucho con Ana por un acto de indisciplina, que los lleva a una experiencia de castigo.



Cuando regresan a Seattle, Ana quiere seguir trabajando para la editorial, a pesar de sus esfuerzos Christian no logra convencerla de ya no trabajar, sin embargo Christian es sobreprotector con Ana y sigue teniendo guardaespaldas (Sawyer); el primer día de trabajo de Ana, Christian le hace mención que aún no cambia su nombre de Anastasia Steele por el de Anastasia Grey, lo que genera un conflicto, pues Ana pretendía mayor independencia de su "megalomaníaco" marido y quería conservar su apellido de soltera, sin embargo cambia de parecer porque para Christian significa que ella le pertenece y eso es muy importante para su bienestar emocional, como siempre controlador y posesivo.



Su precio de venta al público está situado en 20,99 Euros.



El reparto principal del filme está encabezado por Dakota Johnson, Jamie Dornan, Arielle Kebbel, Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Dylan Neal, Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Max Martini, Rita Ora, Callum Keith Rennie y Eric Johnson.