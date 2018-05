Tomb Raider: En Blu Ray desde el mes de julio de 2018

La película de acción y aventuras 'Tomb Raider' estará de nuevo a disposición de los fans, en versión Blu Ray, a mediados del próximo mes de julio. Contando con la actriz Alicia Vikander como protagonista.

15 de mayo de 2018 - Alberto Rojo

El argumento de Tomb Raider se presenta así: Lara Croft es la hija, extremadamente independiente, de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella apenas era adolescente. Ahora se ha convertido en una joven de 21 años que no está centrada en nada y que se abre paso por las caóticas calles de la moderna East London como bici-mensajera; apenas llega a final de mes y está matriculada en cursos de la universidad pero casi nunca va a clase. Decidida a emprender su propio camino, rechaza tomar las riendas del imperio mundial de su padre, del mismo modo que niega la idea de que de verdad se ha ido para siempre.



Bajo la recomendación de afrontar los hechos y seguir adelante tras siete años sin su padre, ella misma no logra comprender qué le mueve finalmente a desentrañar el enigma de su misteriosa muerte. Rehusando cumplir la última voluntad de su padre, deja todo atrás para hallar el último paradero conocido de su padre: una legendaria tumba en una mítica isla en algún lugar cerca de la costa de Japón. Pero su misión no será fácil ya que tan solo llegar a la isla será una tarea peligrosa.



De repente se le presentan retos aún mayores, por lo que Lara, contra todo pronóstico y equipada únicamente con su aguda mente, fe ciega y su terco e inherente espíritu, debe aprender a sobrepasar sus límites al aventurarse hacia lo desconocido. Si sale viva de esta peligrosa aventura, podría suponer su momento de gloria y ganarse el nombre de Tomb Raider.



Su precio de venta al público en la edición de un disco en Blu Ray está fijado en 19,99 Euros.



El reparto principal del filme está compuesto por Alicia Vikander, Hannah John-Kamen, Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu, Alexandre Willaume, Helena Holmes, Gintare Beinoraviciute, Bernardo Santos, Beatrice Stein y Conny Stadler.