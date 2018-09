Primera crónica San Sebastian 2018: Vision, The sister brothers y First Man

¿Es este el pasado o es el futuro? No es la primera vez que estoy en el Festival de San Sebastián, y no será la última, pero las sensaciones han sido, son y serán las mismas, sea el año que sea: las de encontrarme en una maravillosa ciudad, llena de rincones que no terminas nunca.

27 de septiembre de 2018 - Javier Lacomba Tamarit

La de encontrarme con extraordinarios amigos, que siempre te acompañan en las trincheras del Festival año tras año. Y las películas, la sucesión de cine, bueno y no tan bueno, que pasa delante de tus retinas hora tras hora. Vamos con las películas vistas el primer día:



Vision, de Naomi Kawase: la japonesa es una realizadora que he disfrutado mucho en anteriores ocasiones, como en “Still the water”, presentada en Cannes en el año 2014. Como aquella, “Vision” es una película bella y onírica. En eso Kawase sigue siendo magnífica, con unas imágenes de comunión entre la naturaleza y el celuloide dignas del mejor Terrence Malick. Pero mientras recuerdo que la narrativa de la primera era sencilla y efectiva, bien contada, la de “Vision” es confusa y deslavazada. Parece querer imitar en este caso a David Lynch y su forma tan particular de narrar y montar un filme. Aparentes viajes en el tiempo, personajes que aparecen y desaparecen sin más motivo, secuencias que no parecen conexas... todo eso contribuye a sacar al espectador de la cinta. Juliette Binoche, quién presentó la película en el Festival, hace un buen papel, pero resulta insuficiente para arrastrar al filme a una alta valoración.



El realizador Jacques Auidiard (“El Profeta”, “De óxido y hierro”) cambia de tercio con “The Sisters Brothers”, un magnífico western con aroma clásico. Película de personajes, nos narra a dos bandas las relaciones entre dos parejas de protagonistas que, en un punto de la cinta, llegarán a encontrarse: la primera, la de los hermanos que dan título a la cinta, está interpretada por Joaquín Phoenix y John C. Reilly, y nos brinda los mejores momentos del guión. Sus relaciones, la forma en que cada uno ejerce de contrapeso del otro, por mucho que sea el en apariencia más frágil Eli Sisters el que impulsa las acciones de ambos desde un perfil más bajo y tranquilo, están muy bien contadas desde el guión coescrito por Auidiard con Thomas Bidegain. La otra dupla, llevados a la vida por Jake Gyllenhaal y el cada vez más ubicuo Rizz Ahmed, mantienen una relación distinta pero también efectiva, de manera que podrían incluso justificar una película por ellos solos. Incluso te deja con ganas de saber más sobre ellos. Una magnífica película, sin duda lo mejor de la jornada. Atentos al cameo de Rutger Hauer, nunca un actor ha hecho tanto por un personaje en tan poco tiempo de metraje.



Damian Chazelle se deja de alegrias con “First Man”, el sobrio biopic sobre Neil Armstrong que nos cuenta su preparanción para la Misión Apolo y su llegada a la luna, pero que también nos adentra en su torturada vida personal, en especial en lo referido a sus hijos y esposa, interpretada por Claire Foy. La película se aleja de toda épica y nos ofrece una fotografía sucia y rasposa, pero a cambio nos mete de lleno en la precariedad vital que se debía sentir en una de esas naves, pareciendo en todo momento que se va a caer en pedazos, en especial en el momento del despegue; o la belleza del paisaje lunar, o el absoluto silencio que reina allí. Quizá algo morosa y contenida en el ritmo, First Man nos ofrece a un Ryan Gosling quizás contenido en exceso, acorde con la sobriedad general de la película. Con todo, vale la pena, aunque sea inferior a las anteriores propuestas de Chazelle.