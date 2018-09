San Sebastián 2018: High Life e Illang

Dos películas en Sección Oficial, 'High Life' y 'Illang: The Wolf Brigade' han demostrado que los géneros no deben ser patrimonio de los festivales especializados. La ciencia ficción ha llegado al Festival de San Sebastián. Lástima que no lo haya hecho de la mejor manera, ni con dos de sus mejores ejemplos.

29 de septiembre de 2018 - Javier Lacomba Tamarit