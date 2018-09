San Sebastián 2018: Ha Nacido una Estrella y Bad Times

Los musicales funcionan tan bien en el cine porque, al igual que las películas, la música es capaz de cambiar y modificar un estado de ánimo. Por eso las bandas sonoras son una pieza tan importante del conjunto y, en especial, en películas como 'A Star is Born'.

29 de septiembre de 2018 - Javier Lacomba Tamarit

El nuevo remake de 'Ha nacido una estrella' es la primera película como director del actor Bradley Cooper y hay que decir que, aún siendo una propuesta mejorable, contiene las suficientes perlas en su interior como para considerarla muy estimable. En primer lugar, es una película hecha con el corazón y desde las entrañas, y con unas claras intenciones de contar una historia en la que se tiene fe, palpables desde la habilidad que muestra Cooper para mostrar las escenas intimistas y las magníficamente rodadas actuaciones de Cooper y Lady Gaga.



La actuación de Bradley Cooper es estupenda y meritoria, pero la que sorprende con una honestidad en su interpretación desarmante es Lady Gaga. Tanto por su voz como por la firme fragilidad de la que sabe dotar a su personaje, la naturalidad de Gaga es el mayor hallazgo de la película, junto con un par de muy buenas canciones.



En ciertos momentos a Cooper se le nota la bisoñez, y en no pocas ocasiones la cinta está al borde de descarrilar, en especial en su segunda hora, tras su estupendo arranque y muy correcta primera mitad. Pero ojo a 'A star is born', porque creo que estará en la terna de candidatas a las estatuillas de Hollywood el próximo año, en especial en su apartado interpretativo y canción original con “Shallow”, dueto de ambos intérpretes.



Y el Festival de cine de San Sebastián se cierra con su película de cláusura, 'Bad times at el Royale', la segunda película de Drew Goddard tras la revelación que supuso 'Cabin in the woods', aquella película ejemplo de cómo las distribuidoras, antes de Netflix, eran un serio obstáculo para disfrutar del cine en España.



En 'Bad times' Goddard nos ofrece una muy sugerente propuesta, llena de compartimentos conexos como en su anterior propuesta, y en un juego de espejos, nunca mejor dicho, entre observador y observados que recuerdan también a su anterior filme. Pero en este caso el realizador nos ofrece un homenaje al thriller clásico e incluso al Pulp, con una serie de historias interrelacionadas en la línea del más puro Tarantino. Es inevitable, en efecto, que 'Four Rooms' o incluso la misma Pulp Fiction o Reservoir Dogs no vengan a la mente en el visionado del filme. Personajes al límite unidos por la violencia van desfilando ante nuestros ojos en un baile de máscaras en el que casi nada es lo que parece ser. La película se va desenvolviendo con eficacia a través de esas piezas que Goddard nos va dando y con la que vamos componiendo el puzzle hasta un intenso y vibrante tramo final. También me parece un acierto la ambientación y la época en la que decide situar su historia, que le da pie a mezclar elementos que le sientan muy bien al filme.



Sería complicado que 'Bad Times' hubiera funcionado sin un elenco de actores como el que dan vida a sus variopintos personajes: Jeff Bridges, en especial, está magnífico, así como un Chris Hemsworth que no duda en seguir desafíándose a si mismo en cada nuevo papel, en este caso con un cambio de registro radical.



Un muy buen colofón y fin de fiesta para esta edición del Festival de San Sebastián.