Los Vengadores 3: Natalie Portman ironiza con volver como Jane Foster para la séptima película

La actriz Natalie Portman abandonó de manera ciertamente brusca su andadura en el universo cinematográfico Marvel. Desde entonces expresó su negativa a volver a las adaptaciones del sello. Ahora ironizó con la posibilidad de regresar para.... 'Los Vengadores 7'.

12 de febrero de 2018 - David Ackerman

Natalie Portman volverá a Marvel pero no para 'Los Vengadores 3' o 'Los Vengadores 4'... Sino para 'Los Vengadores 7'. Claro está, sus declaraciones tienen una fuerte carga de ironía en relación a la gran cantidad de continuaciones dentro de su extensísimo universo de superproducciones.



Natalie Portman confirmó en agosto de 2016 que estaba fuera del universo cinematográfico Marvel, concretamente para el título 'Thor 3 Ragnarok'. "Es increíble poder hacer películas que se convierten en parte de la imaginación de tantas personas. Es algo verdaderamente llamativo y memorable poder ser parte de algo así. Como actriz todo resulta a una escala completamente diferente", comentó la actriz. Pero las discrepancias con el estudio ya comenzaron con la ruptura de relación entre la directora Patty Jenkins (quien años después dirigiría el éxito 'Wonder Woman' para DC) y los productores de Marvel. Jenkins había llegado prácticamente como recomendación de Natalie Portman, y su abrupta salida no le sentó nada bien a la actriz.



Mientras tanto la saga de grupo de Marvel continuará con 'Los Vengadores 3' con su estreno situado el próximo mes de mayo.