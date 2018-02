Bond 25: Rachel Weisz no quiere una protagonista femenina para la saga

Desde hace tiempo se viene hablando acerca del futuro de la saga James Bond. Contando con Daniel Craig, al menos sobre el papel, como el candidato principal para reeditar su papel. Aunque también se habló de una actriz para el rol principal. Algo que Rachel Weisz no ve por ningún lado.

14 de febrero de 2018 - David Ackerman

La actriz Rachel Weisz está en contra de feminizar el personaje de James Bond, creado por Ian Fleming y uno de los más llamativos del panorama cinematográfico mundial desde hace décadas.



Para Rachel Weisz, pareja sentimental de Daniel Craig (actual James Bond del cine y situándose muy posiblemente como el actor mejor pagado del mundo por firmar para la próxima entrega de la saga), comentó en una entrevista con The Telegraph lo "absurda" de la idea de cambiar el género del personaje de James Bond.



"Ian Fleming dedicó una cantidad enorme de tiempo a construir a este personaje, que es un hombre muy particular que se relaciona de una forma muy particular con las mujeres ¿No sería mejor crear nuestras propias historias en lugar de saltar sobre otros y compararnos con todos esos hombres que nos han precedido? Las mujeres son fascinantes e interesantes y merecen sus propias historias".



La opinión de Weisz llega en pleno debate dentro de Hollywood acerca de la necesidad de que el personaje de James Bond sea desde ahora "Jane Bond". Es decir, cambiar el género del emblemático personaje desarrollado en la gran pantalla durante varias décadas.