Call of Duty: La película de imagen real podría contar con el director de Soldado

La película de acción real 'Call of Duty' sigue en marcha en manos de Activision Blizzard. Contando con el director de 'Soldado' (secuela de 'Sicario', y pendiente de estreno en cines) para hacerse frente del proyecto.

14 de febrero de 2018 - David Ackerman

Activision Blizzard tomó la iniciativa de lanzar su propio estudio cinematográfico, siguiendo así el camino de otros grandes sellos de videojuegos. Aprendiendo la lección de Marvel, que en un principio "malvendió" sus licencias para luego explotarlas directamente tras varios años buscando su recuperación. Ahora tiene previsto poner en marcha 'Call of Duty'.



y de inmediato se propuso llevar su shooter popular a la gran pantalla. Los copresidentes del estudio han provocado su esperanza de un universo "Marvel-esque" basado en Call of Duty, pero aún no han logrado despegar la primera película.



Stefano Sollima, director de 'Soldado' (secuela de 'Sicario') se ubica como el titular para hacerse cargo del proyecto. El cual lleva en marcha varios años pero sin cobrar forma de cara al arranque de una fecha de rodaje o estreno.



El acuerdo aún no es oficial, pero si se cierra, será un gran paso adelante para el proyecto. La película actualmente tiene un borrador escrito por Kieran Fitzgerald (Snowden), que permanecerá a bordo del proyecto para labores de guión.



No hay detalles de la trama, por lo que no se sabe qué época de Call of Duty se situará la misma. La serie de videojuegos ha explorado varios puntos diferentes en el tiempo. La Segunda Guerra Mundial, Modern Warfare y Black Ops son algunos de sus puntos de mayor interés.