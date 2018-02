Star Wars Han Solo: Jon Favreau tiene un papel de alienígena

La película 'Star Wars Han Solo' está ultimando su montaje, así como agregando doblajes de audio de personajes recreados en CGI. Uno de esos personajes parece estar reservado para Jon Favreau, tal y como confirmó el propio director de la película, Ron Howard.

15 de febrero de 2018 - David Ackerman

Continúan las novedades de la película de acción y aventuras Star Wars Han Solo, con su estreno mundial en cines situado el próximo mes de mayo. Ahora además se confirma la llegada de Jon Favreau a su reparto principal, ocupando un papel de alienígena.



Además, tal y como el propio director Ron Howard confirmó recientemente, el rol del personaje de Favreau será de relevancia en cuanto al argumento general.



Jon Favreau, director de las dos primeras películas de la saga 'Iron Man', así como de la aclamada 'El Libro de la Selva', se suma así a la larga lista de estrellas de Hollywood en aparecer dentro de la saga Star Wars.



'Star Wars Han Solo' llegará a las pantallas como el segundo spinoff del universo Star Wars, tras 'Star Wars Rogue One'. Y precisamente se trata de la primera cinta del universo Star Wars -de la última época al menos- que no ubica su debut cinematográfico en diciembre.



Ron Howard es el director del filme llegado para hacerse cargo de un proyecto que quedó huérfano hace varios meses. El cambio de dirección además también conlleva un cambio dentro del argumento principal del filme. Por lo que sin lugar a dudas no se descartan reescrituras de la historia así como tirar a la basura un buen número de escenas ya rodadas durante los últimos meses.