Bond 25: Christopher Nolan rechaza dirigir la película

El cineasta Christopher Nolan no será el encargado de dirigir la película 'Bond 25' (título provisional), tal y como él mismo confirmó. Además se mostró algo cansado de que su nombre surja constantemente con el proyecto.

20 de febrero de 2018 - Alberto Rojo

La película 'Bond 25' no tendrá a Christopher Nolan como director. El cineasta responsable de la aclamada trilogía Batman protagonizada por Christian Bale, habló claro al respecto.



"No, rotundamente no dirigiré la próxima película de James Bond. Es verdaderamente sorprendente que surja mi nombre cada vez que se habla de un director para ella".



Nolan, que estrenó recientemente el drama bélico 'Dunkerque', no será pues el sustituto de Sam Mendes al frente de la dirección de la saga James Bond. Mendes parecía adscrito a 'Bond 25', si bien los movimientos empresariales en el estudio por ahora poseedor de los derechos cinematográficos de la saga, sitúan en el aire la continuidad del planteamiento trazado.



Christopher Nolan, eso sí, alabó muy positivamente la labor desarrollada durante las últimas décadas con la saga James Bond: "Me encanta el personaje, me encantan las películas, me han inspirado mucho, ya que cualquiera que haya visto mis películas lo encontrará vergonzosamente obvio. Pero solo asumirías una franquicia así si pudieras aportar algo completamente nuevo, si fuera necesario. Y creo que en este momento están fantásticamente bien sin mí "